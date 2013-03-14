«Київміськбуд» розпочав будівництво житлового кварталу в центрі Києва

Холдингова компанія «Київміськбуд», один із найбільших столичних забудовників, почала будівництво житлового кварталу по вул. Анрі Барбюса, 52/1, повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається в повідомленні, квартал включатиме 7-25-поверхові житлові комплекси, які утворюють периметральну забудову кварталу. У житловій частині комплексу запроектовано 1229 квартир загальною площею 91,2 тис. кв.м. На останніх поверхах житлових секцій запроектовані квартири підвищеного рівня комфорту з терасами.

Планується, що офісно-торгово-розважальна частина комплексу складатиметься з приміщень громадського призначення на перших поверхах житлових комплексів, а офіси - у вбудованій семиповерховій будівлі. Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень становитиме 16,6 тис. кв.м. У кварталі також заплановано будівництво підземних паркінгів.

Будівництво комплексу планується вести п'ятьма чергами з можливістю почергового введення об'єкту в експлуатацію.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв м житла в Києві та Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії в 2012 році становив 144,655 млн грн.