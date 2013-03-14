В Україні 85% обласних центрів оновили свої генплани

Станом на 11 березня 2013 року, оновленими генеральними планами забезпечено 85% обласних центрів України, 72,5% міст обласного значення, майже 57% міст районного значення, близько 47% селищ і 22% сіл.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними моніторингу міністерства, схемами планування областей забезпечено 60% регіонів і 35,2% районів.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Геннадія Темника, позитивну динаміку з оновлення містобудівної документації демонструють Івано-Франківська, Донецька, Житомирська, Львівська і Чернівецька області.

Міністр акцентував увагу на персональній відповідальності керівників регіонів за виконання завдання з оновлення містобудівної документації у встановлені терміни.

«Звертаю увагу керівників регіонів на завершення протягом 2013 року в повному обсязі робіт з розробки і затвердження схем планування територій областей, генеральних планів обласних центрів і формування служб містобудівного кадастру», - наголосив Г.Темник.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінрегіону Геннадій Темник доручив забезпечити оновлення містобудівної документації в регіонах до 1 травня 2013 року.