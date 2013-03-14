Мінрегіон планує укласти майже 7 тис. договорів за здешевленою іпотекою

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України у 2013 році розраховує на укладення 6,7 тис. іпотечних договорів у рамках програми здешевлення іпотеки під 3%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону, про це заявив голова міністерства Геннадій Темник.

«Усі програми державної підтримки придбання громадянами житла повинні бути істотно активізовані цього року. Держава робить для цього все необхідне», - сказав він.

Г.Темник повідомив, що минулого тижня Міжвідомча комісія визначила для участі в програмі 335 об'єктів для придбання 13 тис. квартир. Серед цих об'єктів 113 вже введені в експлуатацію, де пропонується близько 2,5 тис. квартир.

Довідка УНІАН. За програмою здешевленої іпотеки (під 3%) з моменту запуску в травні 2012 року укладено 1168 договорів з частковою компенсацією відсотків і надано банками стільки ж кредитів на загальну суму 271,4 млн грн. Із загальної суми фактично виплачено компенсацію у розмірі 5,74 млн грн.

У держбюджеті на 2013 рік на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів передбачено 300 млн. грн.

У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію процентних ставок за цією програмою було передбачено 1 млрд грн, проте 630 млн. грн на початку грудня було перерозподілено на виконання інших програм.