Київська влада оскаржить у суді відновлення торгівлі у кіосках біля метро КПІ

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА оскаржуватиме ухвалу Господарського суду від 25 лютого 2013 р., завдяки якій підприємці повернули кіоски на свої місця біля станції метро «Політехнічний інститут».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, йдеться про ухвалу Госпсуду у справі №910/3433/13, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» та Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища чи будь-яким іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії щодо демонтажу, вилучення, переміщення торгівельних рядів, які належать ГО «Спілка підприємців «Жовтнева» на праві власності площею 285 кв. м та 55 кв. м, що розташовані за адресою: м. Київ, пров.Політехнічний, 2-4 та розміщенні на підставі дозволів на розміщення тимчасової споруди №09-0942-06 та №09-0942/1-06, що видані Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА.

У Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища цю ухвалу вважають необґрунтованою.

Як зазначається, 13 березня на попереднє місце розміщення біля станції метро “Політехнічний інститут” повернуто 4 кіоски, які були раніше демонтовані.

Як повідомили у профільному структурному підрозділі КМДА, ситуація, що виникла довкола повернення кіосків до станції метрополітену «Політехнічний інститут», обурює та викликає відверте занепокоєння. Оскільки, за їх поясненням, “фактично незаконно встановлені тимчасові споруди отримали право на розміщення” всупереч вимогам Правил благоустрою Києва, постанови Кабінету міністрів та низки рішень Київради, що стосуються питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах.

“Це рішення суду викликає багато питань щодо принципів здійснення судочинства в господарській сфері, адже фактично суд постфактум заборонив демонтаж тих споруд, які вже були демонтовані, у відповідності до чинних нормативно-правових документів. Нагадаємо, що підставами для демонтажу зазначених тимчасових споруд, як і інших (загальною чисельністю 18 об’єктів) біля станції метро «Політехнічний інститут» 20 лютого, було порушення ними вимог Державних будівельних норм В.2.3 7 2010 «Споруди транспорту. Метрополітени», зокрема п.8.14, що забороняє розміщення ТС в 20-метровій зоні входів/виходів з метрополітену, а також порушення вимог п. 27 постанови Кабінету міністрів України від 30.03.1994 №198, щодо розміщення ТС ближче ніж 5 метрів до проїжджої частини”, - пояснюють у Департаменті.

Крім того, міськблагоустрій заявляє, що ці МАФи не мали належним чином оформленої проектно-дозвільної документації. Так, підприємці мали виконати вимоги рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 2/7339 «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах» та переоформити дозвільні документи на встановлення тимчасових споруд за зазначеною адресою. Проте таке переоформлення навряд чи могло б бути санкціоноване, адже розміщення цих ТС було здійснене в межах 20-метрової зони входу/виходу зі станції метро, що суперечить вимогам вищезгаданих Державних будівельних норм та впритул до проїжджої частини з інтенсивним автомобільним рухом, що суперечить вимогам постанови Кабінету міністрів від 30.03.1994 №198.

Саме тому керівництво Департаменту переконане в законних підставах проведення демонтажу кіосків біля станції метрополітену «Політехнічний інститут» та заявляє, що доведе розпочату справу до кінця, звільнивши вказану територію від незаконно встановлених тимчасових споруд.