Будівельники соціального житла голодують у КМДА з вимогою виплати зарплат

Семеро осіб, які представляють інтереси будівельників соціального житла у столиці, розпочали голодовку у громадській приймальні КМДА з вимогою виплати їм зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, голова профспілки “Серп і молот” української профспілки “Захист праці” Віталій Махинько повідомив журналістам, що припинено будівництво по вулиці Градинській, 9-11. Ще 4 місяці тому будівельникам, які працювали на цьому об’єкті, мали виплатити зарплату, але досі цього не зроблено.

“Близько 20 робітників, половина з яких є членами нашої профспілки, не отримують свою заробітну плату. Будівельна компанія нам заявляє, що КП “Житлоінвестбуд” не перераховує гроші... Наша позиція - ми не підемо без своєї зарплати звідси. Або нас винесе “швидка”, або працівники міліції”, - сказав В.Махинько, який теж бере участь у голодовці.

За його інформацією, із сімох осіб, які протестують у КМДА, двоє - представники профспілок і п’ятеро - будівельники.

Як повідомив В.Махинько, людям заборгували близько 400 тисяч гривень (на 20 осіб). За його словами, будівельники підписували робочі договори з будівельною компанією, але їм не видали на руки копії цих договорів, тому вони не мають підтверджуючих документів, що працювали на цьому об’єкті. При цьому будівельники наголошують, що є багато свідків, які можуть це підтвердити.

В.Махинько повідомив, що замовником будівництва є КП “Житлоінвестбуд”, генпідрядником - Київська житлова будівельна компанія, субпідрядником - Національна будівельна компанія, з якою будівельники й укладали угоди.