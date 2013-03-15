Дніпропетровська облрада виділила 65 млн грн на будівництво житла

Дніпропетровська обласна рада виділила 65 млн грн на реалізацію Програми будівництва житла в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення облрада ухвалила в п'ятницю, 15 березня.

Згідно з рішенням сесії, ці кошти виділяються в рамках 5-річної «Регіональної програми будівництва житла» розрахованої до 2018 року із загальним обсягом фінансування 357,5 млн грн.

Метою цієї Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують покращення житлових умов відповідно до законодавства, житлом.

Згідно з рішенням, фінансування Програми здійснюватиметься через внески з обласного фонду в статутний капітал комунального підприємства "Регіон-Лідер", який зі свого боку виступатиме замовником і розраховуватиметься з підрядниками за будівельні роботи.

Нагадаємо, в серпні 2012 р. Дніпропетровська обласна рада дозволила "Агентству регіонального розвитку "Регіон-Лідер" випуск цільових облігацій для будівництва житла.