Міндоходів нагадує забудовникам про необхідність платити податок на нерухомість

Міністерство доходів і зборів України нагадує забудовникам - власникам об'єктів житлової нерухомості про необхідність платити податок на цю нерухомість, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства, переданому УНІАН.

«Зобов'язання забудовників - власників об'єктів нерухомості зі сплати податку на нерухомість визначено податковим законодавством. Водночас якщо протягом звітного року забудовник - власник житла продав своє майно новому власнику, податок сплачується за період з 1 січня до моменту продажу об'єкта та зміни власника», - роз'яснили в Міндоходів.

У міністерстві також нагадали, що не підлягають оподаткуванню об'єкти житлової нерухомості, які належать державі або територіальним громадам; об'єкти, що знаходяться в зоні відчуження; будівлі дитячих будинків, у тому числі дитячих будинків сімейного типу; садові і дачні будівлі, але не більше одного об'єкта на одного платника податків; гуртожитки, нерухомість багатодітних сімей, але не більше одного об'єкта на сім'ю.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні введено податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, який платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти - власники житлової нерухомості.

Юридичні особи сплачують податок на нерухомість авансовими платежами щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Авансові внески відображаються потім у річній податковій декларації. Фізичні особи сплачують податок на нерухомість протягом 60 днів з моменту отримання поштового повідомлення, і це стосується навіть тих випадків, коли повідомлення з якихось причин фізично не було передане платникові податків особисто.