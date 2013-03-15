Будівельні підприємства України за 2 місяці скоротили обсяги робіт на 11,3%

Будівельні підприємства України в січні-лютому 2013 року скоротили обсяги робіт на 11,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 5,8 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2013 року будівельні підприємства зменшили обсяг робіт зі спорудження будівель на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 2 млрд 752,4 млн грн. Зокрема, обсяг робіт зі спорудження житлових будівель у січні-лютому ц.р. збільшився на 5,5% - до 1 млрд 051,2 млн грн; зі спорудження нежитлових будівель - скоротився на 20,5% - до 1 млрд 701,2 млн грн; із будівництва інженерних споруд - скоротився на 10,3% - до 3 млрд 051,8 млн грн.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 84,3% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 8,1%, із поточного ремонту - 7,6%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в січні-лютому 2013 р. знизили обсяг робіт на 37,1% порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 1 млрд 158,7 млн грн, виконавши 20% від загального обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України у січні 2013 року скоротили обсяги робіт на 15,2% порівняно з січнем 2012 року і на 66,5% порівняно з груднем 2012 року - до 2,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. За уточненими даними Держстату, будівельні підприємства України в 2012 році скоротили обсяги робіт на 14% порівняно з показниками 2011 року.

Раніше служба повідомляла, що будпідприємства в 2012 році скоротили обсяги робіт на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 62 млрд 280 млн грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будівельники очікують зниження обсягів робіт та скорочення нових замовлень - опитування Держстату