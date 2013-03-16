У семи областях України через негоду знеструмлено 319 населених пунктів

Протягом 15 березня та в ніч з 15 на 16 березня внаслідок несприятливих погодних умов - сильні снігопади, хуртовини, посилення швидкості вітру - через спрацювання систем захисту ліній електропередач у семи областях сталося знеструмлення 319 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, без електропостачання, зокрема, залишаються: у Волинській області 79 населених пунктів, у Львівській області – 62, у Тернопільській області – 49, у Житомирській області – 46, у Київській області – 36, у Рівненській області – 35 та в Івано-Франківській області – 12 населених пунктів.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.