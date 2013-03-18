Прокуратура подала позов про повернення місту 2 га землі на Жуковому острові

Прокуратура Голосіївського району Києва заявила позов до суду і вимагає зобов'язати Відкрите акціонерне товариство «АК «Київреконструкція» повернути в комунальну власність майже два га землі вартістю понад 4 млн грн на Жуковому острові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

У прес-службі нагадали, що рішенням Київради в 2007 році ВАТ «АК «Київреконструкція» було передано в оренду дві земельні ділянки на вул. Лютневій, 58 і 1-б загальною площею майже 2 га для будівництва адміністративного будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

Як з'ясувалося, земля за цільовим призначенням не використовується і термін дії договорів оренди вже минув.

За висновком Головного управління земельних ресурсів КМДА, обидві земельні ділянки засмічені побутовими та будівельними відходами, територія огороджена парканом і на ній збудовано кілька споруд невизначеного призначення.

У позові прокуратура вимагає зобов'язати ВАТ «АК «Київреконструкція» привести землю в колишній стан - прибрати сміття, демонтувати огорожу і будівлі, і повернути її в комунальну власність.