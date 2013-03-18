Янукович доручив визначитися з тарифами на тепло і воду нижче економічно обґрунтованого рівня

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), до кінця березня 2013 року затвердити порядок встановлення тарифів на теплову енергію і послуги з централізованого водопостачання і водовідведення нижче за економічно обґрунтований рівень.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», що затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і оприлюднений на його сайті.

Згідно з документом, Президент до жовтня 2013 року доручив М.Азарову, Нацкомпослуг і Мінрегіону забезпечити супровід у Верховній Раді проекту закону про надання регулятору повноважень щодо затвердження методик формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення для всіх суб'єктів господарювання, що надають такі послуги, незалежно від органу, який здійснює ліцензування відповідної господарської діяльності.

Також до Нацкомпослуг планується віднести повноваження з погодження інвестиційних програм підприємств, що надають послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

У плані також є доручення до березня затвердити ще низку нормативних актів. Серед них - порядок відшкодування різниці між встановленим і економічно обґрунтованим тарифом на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення для потреб населення і графік приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також водовідведення з приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.

Раніше Нацкомпослуг пропонувала передати Кабінету Міністрів право визначати рівень тарифів на тепло і воду.

За даними регулятора, на 14 січня 2013 р., у середньому по Україні тарифи на теплову енергію для населення покривають 70% собівартості виробництва, на воду - 60%.