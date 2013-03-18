Запровадження пені за невчасну оплату ЖКП переноситься на жовтень

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства до жовтня 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про визначення розміру і порядку стягнення пені за невчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

Також В.Янукович доручив М.Азарову і Мінрегіону до жовтня цього року забезпечити супровід до Верховної Ради законопроекту про впровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію і послуги з централізованого водопостачання і водовідведення від всіх категорій споживачів, визначення алгоритму і нормативів розподілу коштів на таких рахунках для проведення розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства заявило про намір визначитися з розміром пені за прострочені платежі за житлово-комунальні послуги.

У квітні 2012 року Мінрегіон розробив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальне господарство» (про нарахування пені за невчасне та/або не в повному обсягу внесення плати за житлово-комунальні послуги). Документом пропонувалося встановити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не понад 100% загальної суми боргу.

Планувалося, що нарахування пені починається з першого робочого дня, що йде за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Граничним терміном внесення плати за ЖКП є 20 число місяця, що йде за розрахунковим.

Національним планом дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. передбачалося, що Кабінет Міністрів України і Мінрегіон у квітні 2012 року визначать розмір і порядок стягнення пені за невчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.

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