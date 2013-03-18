До листопада повинні затвердити нормативи користування житлово-комунальними послугами

Президент України Віктор Янукович доручив до листопада 2013 року затвердити державні соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, а також порядок і терміни їх впровадження в заходах щодо соціального захисту населення (пільги, субсидії).

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

Це доручення адресоване прем'єр-міністру Миколі Азарову, Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міністерству соціальної політики, Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства оголосило про завершення розробки стандартів якості житлово-комунальних послуг.

«Міністерство завершує роботу над розробкою стандартів якості житлово-комунальних послуг. За основу прийнято нормативи, що існують в європейських країнах. Ми розробляємо концепцію оцінки системи відповідності якості житлово-комунальних послуг. Це буде відкритий інформаційний майданчик, до якого матимуть доступ як споживачі, так і виконавці житлово-комунальних послуг», - сказав тоді директор департаменту житлової політики Міністерства регіонального будівництва і ЖКГ України Віталій Шаповаленко.