Янукович доручив внести до ВР законопроект про право власності в багатоквартирному будинку

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства до грудня 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

Зокрема в документі планується передбачити особливості правового режиму спільного майна в багатоквартирному будинку.

Законопроектом планується встановити порядок ухвалення рішень співвласниками з управління спільним майном, зокрема у разі, коли об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) не створене.

Планується, що документ визначить порядок скликання і проведення загальних зборів співвласників, порядок визначення голосів, що належать кожному співвласнику пропорційно площі квартири або нежитлового приміщення співвласника багатоквартирного будинку щодо загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Також документ міститиме положення, що вдосконалюють діяльність ОСББ.

План дій передбачає, що М.Азаров, Мінрегіон і Міністерство юстиції до жовтня 2013 року забезпечать супровід у парламенті проекту про права співвласників багатоквартирного будинку на одержання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про суб'єктів права власності на житлові та нежитлові приміщення в такому будинку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонував надати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків право на одержання інформації про власників житлових і нежитлових приміщень в будинку.

Законопроект №10547 «Про внесення змін до статті 28 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» щодо отримання інформації співвласниками багатоквартирного будинку» було внесено до парламенту 1 червня 2012 року.

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