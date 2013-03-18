Україна відзвітувала перед ФІБА-Європа про підготовку до Євробаскету-2015.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету «Євробаскет-2015».

Зокрема перша велика презентація стану реалізації українського проекту після завоювання Україною права проведення Євробаскету-2015 відбулася на засіданні Виконавчого комітету ФІБА-Європа, що пройшло 16-17 березня в м. Дубровник у Хорватії.

Українську доповідь заслухали керівники ФІБА-Європа, серед яких президент Олафур Раффнсон, генеральний секретар Каміл Новак, президенти національних баскетбольних асоціацій.

Керівник МОК «Євробаскет-2015» Маркіян Лубківський у своїй презентації зокрема наголосив, що концепція проведення турніру базується на залученні шести українських міст, чотири з яких мають досвід проведення футбольного Євро, а їхня інфраструктура і можливості з розміщення відповідають операційним вимогам Євробаскету.

За словами директора турніру, Євробаскет-2015 вже став одним з ключових національних проектів.

М.Лубківський також ознайомив членів Виконкому з перебігом організаційно-підготовчої роботи, пов’язаної із зведенням та реконструкцією арен в Україні.

Президент компанії DeVision Дмитро Буряк, який входив до складу української делегації, зокрема представив стан будівництва нової арени в Києві, яка прийматиме фінальний етап турніру.

Свої презентації також представили Словенія – господарка Євробаскету-2013 серед чоловіків, та Франція – господарка Євробаскету-2013 серед жінок.

Члени Виконавчого комітету ФІБА-Європа схвалили звіт України і очікують передачі ближчим часом проектів арен для експертизи на відповідність нормам ФІБА з проведення змагань рівня Євробаскету. До штаб-квартири ФІБА-Європа мають бути також передані деталізовані графіки будівництва арен.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Змагання проходитимуть в Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Львові та в Києві.

У змаганнях візьмуть участь 24 національні збірні з баскетболу, які проведуть 90 матчів. Очікується, що Україну під час Євробаскету відвідають більше мільйона іноземних туристів.

За даними віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, в Україні в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 будуть побудовані шість нових спортивних арен - у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Харкові.

О.Вілкул повідомив, що державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн. Приватними інвесторами на будівництво спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Харкові буде витрачено близько 4,3 млрд грн.