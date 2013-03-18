Президент доручив затвердити заходи щодо переходу до договірних цін на послуги ЖКГ

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства до серпня 2013 року затвердити заходи щодо переведення до 2015 року відносин у сфері управління (обслуговування і утримання) багатоквартирних будинків на ринкові основи.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

Зокрема планується передбачити заходи, спрямовані на вільний вибір співвласниками багатоквартирних будинків способів управління загальним майном багатоквартирного будинку і осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах.

Також передбачається вільний вибір співвласниками багатоквартирних будинків суб'єктів, які надають житлово-комунальні послуги, без узгодження з органом місцевого самоврядування, встановлення вільних (договірних) цін на послуги з управління (обслуговування і утримання) багатоквартирними будинками.

До того ж планується затвердити порядок надання послуг з управління (обслуговування і утримання) багатоквартирними будинками, якщо співвласники багатоквартирних будинків не визначили постачальника таких послуг.

Згідно з планом дій, до грудня 2013 року на розгляд Верховної Ради мав бути внесений законопроект про регулювання діяльності управляючих спільного майна багатоквартирних будинків. У документі планується передбачити визначення послуги управління, вимоги до управляючих, порядок контролю якості послуг управляючих, відповідальність управляючих.