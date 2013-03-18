Закон визначить гарячу воду як окрему продукцію
Президент України Віктор Янукович доручив до листопада 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про визначення гарячої води як окрему товарну продукцію, врегулювання порядку її постачання і визначення вартості.
Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.
В.Янукович також доручив до жовтня 2013 року скасувати в законодавчих актах терміни «виконавець житлово-комунальних послуг» і «балансотримач».
До того ж до листопада 2013 року глава держави доручив розробити законопроект про вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг. У цьому документі планується уніфікувати термінологію, визначити види діяльності суб'єктів, що надають житлово-комунальні послуги, а також види товарів і послуг, які виробляються і надаються цими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг.
Законопроектом планується визначити класифікацію житлово-комунальних послуг, створити умови для переходу потенційно конкурентних ринків у конкурентні.