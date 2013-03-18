ЄБРР і IFC пропонують створити умови для кредитування ОСББ

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, презентували дорожню карту можливостей фінансування проектів модернізації житлового фонду України, одна з яких — кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек відзначив, що у житловому фонді України є великий потенціал для енергозбереження, оскільки житловий сектор витрачає у 2-3 рази більше енергії, ніж в європейських країнах.

А. Куусвек повідомив, що ЄБРР здійснює технічну допомогу для підготовки проектів у сфері енергозбереження, а також допомагає залучати фінансування. Зокрема, на сьогодні ЄБРР веде переговори з Австрією про грантове фінансування на 1 млн дол.

За його словами, банк буде готовий виділяти сотні мільйонів доларів на проекти з енергозбереження в житлофонді України.

Директор ЄБРР в Україні уточнив, що для здійснення проектів в Україні необхідно мати можливість фінансувати проекти в гривні, також потрібна підтримка на найвищому політичному рівні.

Керівник операцій IFC в Україні Олена Волошина відзначила, що IFC працює над темою енергозбереження з 2010 року (реалізує проект «Енергоефективність в житловому секторі України» за фінансової підтримки Швейцарії).

За її словами, IFC працює над тим, щоб створити ринковий механізм, за допомогою якого об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дістали б доступ до кредитного фінансування. Для цього необхідно надати можливість міжнародним фінансовим організаціям фінансувати українські банки у гривні. Тоді Нацбанк України дозволить українським банкам одержувати пільгові кредити від міжнародних організацій і відкриє доступ до коштів у цільових міжнародних програмах.

Присутній на презентації заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олександр Арсенюк відзначив, що законопроект про зміни до законів про цінні папери і фондовий ринок, який відкриє можливість для міжнародних фінансових організацій здійснювати фінансування в гривні, готується до другого читання.

За оцінками ЄБРР, 35% всього енергоспоживання України припадає на житловий сектор, який щороку споживає 24 млрд куб. м газу (40% усього об'єму споживання газу в країні).

За підрахунками експертів IFC і ЄБРР, потреби на модернізацію житлового фонду України становлять близько 500 млрд грн, ремонту потребують більш як 80% багатоквартирних будинків. При цьому існуючі можливості фінансування становлять менше 1% потреби. Серед законодавчих змін, запропонованих IFC і ЄБРР, - чітке визначення юридичного статусу ОСББ. Зокрема, учасниками ОСББ мають бути всі без винятку власники квартир і нежилих приміщень у будинку. Всі співвласники мають нести відповідальність за утримання будинку, а розмір відповідальності має визначатися пропорційно площі, що належить співвласникові, до загальної площі приміщень у будинку. При цьому рішення має ухвалюватися більшістю голосів на загальних зборах і бути обов'язковим до виконання.

Водночас необхідно переглянути існуючу систему пільг і субсидій, запровадити адресну соціальну допомогу для незахищених верств населення, які не в змозі виплачувати кредит на модернізацію будинку.

IFC і ЄБРР також пропонують закріпити вимоги до енергоефективності будинків в Україні згідно з європейськими нормами, підтримувати проведення енергоаудиту і оцінки енергоефективності, а також ввести принцип оплати за теплопостачання на основі фактичного споживання (за показами прибудинкових лічильників).

За оцінками IFC і ЄБРР, у результаті ОСББ могли б одержувати кредити на модернізацію будинків від комерційних банків, з'явилися б схеми співфінансування таких проектів з боку держави, ОСББ і комерційних структур. А українські банки дістали б доступ до пільгового цільового фінансування в гривні від міжнародних фінансових організацій.

У результаті реалізації проектів модернізації житлового фонду країни можна було б щороку економити більш як 30 млн МВт/год, або близько 7 млрд грн.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2013 року банк узяв на себе зобов'язання щодо подання понад 8,2 млрд євро (10,7 млрд дол.) у рамках 318 проектів в Україні.

IFC, будучи членом Групи Світового банку, створює можливості виходу з бідності і поліпшення умов життя людей в усіх регіонах світу. IFC сприяє стійкому економічному зростанню в країнах, що розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектору, мобілізуючи капітал для приватних підприємств і надаючи консультативні послуги і послуги зниження ризиків компаніям і урядам.