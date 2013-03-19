Група «Ковальська» розпочала будівництво житлового комплексу «Зелений острів-2» в Києві

Промислово-будівельна група «Ковальська» (Київ) розпочала будівництво житлового комплексу «Зелений острів-2» по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-6 у Шевченківському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.

Планується, що до складу комплексу «комфорт-класу» ввійдуть чотири 25-поверхових житлових будинки на 944 квартири, дворівневий підземний паркінг на 198 машиномісць і 7-поверхова адміністративна будівля.

На ділянці площею 2,3 га по вул. Сікорського передбачається створення закритої прибудинкової території з дитячим майданчиком, ігровим комплексом і спортивним майданчиком.

Завершення будівництва житлового комплексу заплановано на IV квартал 2014 року.

Довідка УНІАН. Промислово-будівельна група «Ковальська» (Київ) займається виробництвом будівельних матеріалів (товарний бетон, залізобетонні вироби, фігурні елементи мощення, стінні блоки) і загальним будівництвом.

До групи входять ВАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ «Бетон Сервіс», ТОВ «Автобудкомплекс-К», ТОВ «Омелянівський кар'єр», ТОВ «Ковальська-Проект», ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», Будівельний комплекс ПБГ «Ковальська», ВАТ «Будіндустрія» (м. Чернігів).