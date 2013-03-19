Державна іпотечна установа знизила ставку рефінансування

Державна іпотечна установа (ДІУ) знизила ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18 до 15,3% річних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі установи, таке рішення ухвалене Наглядовою радою ДІУ 14 березня 2013 року.

Нова ставка набула чинності з 18 березня 2013 року.

За оцінками Державної іпотечної установи, зниження ставки дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сім'ї позичальника в середньому на 500-1 тис. грн на місяць.

З 23 листопада 2012 року з 18 березня 2013 року ставка рефінансування становила 18% річних у гривні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 р. Державна іпотечна установа заявляла про намір знизити ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18% до 15,3-15,4%.

ДІУ раніше підвищило ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року по 23 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.