Кабмін уточнив перелік документів для отримання субсидії на ЖКП

Кабінет Міністрів уточнив перелік документів для оформлення громадянами субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в постанові № 152 від 13 березня 2013 р., оприлюдненій на урядовому порталі.

Постановою доповнений пункт 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг».

Зокрема, для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає органу праці та соціального захисту населення довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінсоцполітики, або індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК- 5), видані органом Пенсійного фонду України.

Як повідомляв УНІАН, уряд спростив порядок оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Зміни торкнуться осіб, які змінили місце роботи протягом останнього року або працюють на двох роботах.

«Сьогодні такі люди повинні збирати довідки з кожного місця роботи. І це забирає багато часу і сил. Відтепер люди отримають можливість брати довідки про доходи або за місцем роботи, або в Пенсійному фонді», - сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська.