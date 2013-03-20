Мінрегіон пропонує продовжити до кінця року порядок легалізації самобудів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує продовжити до 31 грудня 2013 року дію Порядку прийняття в експлуатацію самобудів.

Відповідний проект наказу розміщений на сайті міністерства.

Згідно з документом, планується відновити дію наказу Мінрегіону від 24 червня 2011 року № 91 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж».

Змінами планується продовжити дію наказу з 30 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року.

Також дію порядку пропонується розширити на будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Передбачається, що порядок буде поширюватися і на побудовані до 12 березня 2011 року громадські будівлі I і II категорій складності, а також на будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Згідно з документом, прийняття в експлуатацію самобудів здійснюється безкоштовно територіальними органами Держархбудінспекції України на підставі поданої заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж цих об'єктів, шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Пропонується скоротити термін розгляду Держархбудінспекцією документів і прийняття рішення про реєстрацію декларації або її повернення з 30 до 10 робочих днів.

У Порядку також уточнюються законодавчі підстави для нарахування штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності.

До документа додаються два нових додатки - зразки протоколу про адміністративне правопорушення та постанови за справою про адміністративне порушення.

Наказом пропонується встановити, що звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, складені після 12 березня 2011 року, є чинними при поданні документів для прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, побудованих в період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року і громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані до 12 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує продовжити «будівельну амністію», що передбачає спрощення системи входження у експлуатацію самовільно побудованих індивідуальних житлових будинків і об'єктів I-II категорій складності, до 2015 року. Дію «будівельної амністії» вже продовжено на поточний рік.

За даними міністерства, в 2012 році 48 тис. 207 самовільно побудованих об'єктів були введені в експлуатацію в Україні.

Довідка УНІАН. Спрощена система реєстрації самобудів була введена кілька років тому. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було отримувати заявникам.