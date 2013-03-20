Конфедерація будівельників України переобрала Парцхаладзе президентом

Конфедерація будівельників України (КБУ), що об'єднує понад 700 підприємств, сьогодні переобрала Льва Парцхаладзе президентом, а запропонований на цю посаду голова ВР Володимир Рибак зняв свою кандидатуру.

Таке рішення ухвалили члени КБУ на загальних зборах сьогодні.

В.Рибак відзначив, що законодавство не дозволяє суміщати посаду голови ВР і будь-яку іншу посаду, тому він зняв свою кандидатуру і вніс на розгляд кандидатуру Л.Парцхаладзе.

«У вас є дуже серйозний куратор у моїй особі», - сказав членам конфедерації В.Рибак.

Також члени конфедерації обрали першим віце-президентом конфедерації радника голови ВР Ігоря Лисова. Віце-президентами КБУ стали заступник міністра регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Дмитро Ісаєнко, президент інвестиційно-будівельної групи компаній «Герц» Олександр Ротов, президент промислово-будівельної групи «Ковальська» Олександр Пилипенко, голова правління «Домобудівного комбінату №4» Петро Шелюк, Юрій Сербін, радник голови Мінрегіону Анатолій Беркута і голова Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів» Іван Салій.

Члени конфедерації також внесли зміни до статуту, в якому передбачено, що КБУ здійснює свою діяльність як саморегулююча організація у разі набуття статусу саморегулюючої організації в порядку, встановленому законодавством.

До керівних органів конфедерації увійшла президія у складі 29 осіб, а до виконавчих органів увійшла ревізійна комісія.

Голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов повідомив про плани створити сім великих комітетів, які опікуватимуться підтримкою державних реформ та ініціатив, законодавчими ініціативами, фінансовими питаннями, страхуванням будівництва, інтеграцією будівельного комплексу України на міжнародні ринки, судочинством і правовими питаннями.

Д.Ісаєнко повідомив, що у міністерства і конфедерації «величезні далекосяжні плани. «Насамперед це стосується передачі частини функцій центральних органів виконавчої влади саморегулюючим організаціям... Потрібно ухвалити багато законів найближчим часом. І ці закони будуть відпрацьовані, внесені на розгляд Верховної Ради і, я дуже сподіваюся, що вони будуть ухвалені», - сказав заступник міністра.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує 304 холдингових компаній, які включають понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів. Засновниками конфедерації є Будівельна палата України, асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів» і Українська будівельна асоціація.