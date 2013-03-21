Забудовника Гостинного двору оштрафували на 1,3 млн грн

Українська спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича корпорація «Укрреставрація» має сплатити на користь Київського апеляційного господарського суду 1,3 млн грн за недоброякісний ремонт.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на постанову Вищого господарського суду від 26 лютого.

7 квітня 2010 року суд і «Укрреставрація» на тендерних умовах уклали договір. Фірма взяла на себе зобов’язання зробити капітальний ремонт адмінбудівлі по вул. Мельникова, 83-а (вул. Сім’ї Хохлових, 8) у Києві з переплануванням під розміщення Київського апеляційного господарського суду.

За результатами виконання частини першочергових протиаварійних робіт у період з серпня по грудень 2010 року, суд заплатив «Укрреставрації» 4,5 млн грн. Але у вересні 2011 року фірма повідомила Київському апеляційному суду, що у зв’язку із відсутністю фінансування будівельні роботи з грудня 2010 року вона не проводила, через що у травні 2011 року було відключено водопостачання та електроенергію на об’єкті.

Після цього Київський апеляційний суд попросив «Київекспертизу» провести комплексну перевірку виконаних робіт за 2010-2011 роки, зокрема вартість капітального ремонту будівлі.

Перевірка встановила значне завищення «Укрреставрацією» суми фактично виконаних робіт, недоцільність виконання окремих видів робіт, фактичний обсяг проведених робіт, що не відповідає у повному обсязі переліку першочергових та протиаварійних робіт.

Було встановлено, що Київський апеляційний суд оплатив 1,3 млн грн за роботи, які «Укрреставрація» не виконала. Крім того, виявилося, що «реставратор» із січня 2011 року не охороняє будівлю, де проводився ремонт, тож суд з кінця листопада поніс додаткові витрати на охорону.

Наприкінці грудня 2011-го суд поінформував «Укрреставрацію» про розірвання договору. Однак фірма заперечила наявність підстав для розірвання договору, посилаючись на відсутність фінансування і належним чином оформленої проектно-кошторисної документації.

Київський апеляційний суд звернувся із позовом проти «Укрреставрації» до суду.

Суди усіх трьох інстанцій стали на сторону КАС. Вони вказали, що посилання «Укрреставрації» на неоплату виконаних робіт спростовуються відсутністю належних чином оформлених документів. Більше того, «Укрреставрація» відповідно до договору мала або попередити про припинення робіт, або ж продовжувати їх, розуміючи, що авансування витрат є правом, а не обов’язком київського суду.

Так, суди постановили розірвати договір і стягнути із «Укрреставрації» 1,3 млн грн за завищення виконаних робіт.

Як відомо, у квітні 2012 року Київрада передала ПАТ «Укрреставрація» Гостинний двір на Подолі для реконструкції. Один із проектів реконструкції передбачає будівництво підземного поверху і мансарди, а також автостоянки на 300 паркомісць.

Керівниками ПАТ «Укрреставрація» є менеджери, які раніше працювали разом із нинішнім головою Державного управління справами Андрієм Кравцем. Єдиним акціонером ПАТ є кіпрський офшор «Афідреко холдингс лімітед» (Afidreko Holdings Limited).