Укрдержреєстр ввів онлайн-контроль за чергами

Державна реєстраційна служба розмістила на своєму офіційному сайті зображення з веб-камер, розташованих в органах державної реєстрації прав, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними прес-служби, в спеціальному розділі кожен громадянин може вибрати найближчий орган реєстрації в своєму регіоні й перевірити хід і швидкість обслуговування заявників. Фотозображення оновлюється щохвилини.

На сьогодні веб-камери встановлено в органах державної реєстрації Києва та Севастополя, Криму, Волинської, Запорізької, Житомирської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Черкаської областей. Найближчим часом планується забезпечити онлайн-трансляцію з інших регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня 2013 року експерти заявляли про те, що операції з нерухомістю за новою системою реєстрації речових прав оформляються довго, а нотаріуси просять за свої послуги 1,5-2 тис. грн.

У лютому в Укрдержреєстрі заявляли про відсутність черг у київській службі реєстрації прав на нерухоме майно. На той час на сторінці www.informjust.ua/camera можна було побачити пряму трансляцію того, що відбувається в двох приміщеннях київської реєстраційної служби — по Повітрофлотському проспекту, 76г і проспекту Бажана, 7е.

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