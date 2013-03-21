«Київміськбуд» запропонує зміни до держпрограми здешевленої іпотеки

Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір ініціювати внесення змін до державної програми здешевлення вартості іпотечних кредитів під 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір на прес-конференції.

За його словами, компанія має намір використовувати досвід Туреччини й Бразилії, де працюють схожі програми з чітко регламентованими умовами.

Серед ключових змін пропонується ввести диференційований підхід до процентної ставки, за якою платить учасник програми. Передбачається, що ставка і, відповідно, відсоток компенсації вартості житла з боку держави можуть змінюватися залежно від рівня доходів позичальника.

Також пропонується, щоб погашення компенсації за відсотками здійснювалося державою безпосередньо банку, минувши учасника програми (фізична особа).

«Основні зміни — це те, що на сьогоднішній день не врегульовані сітки, які дають можливість різним верствам населення брати участь у цій програмі. Повинен бути диференційований підхід до учасників... залежно від рівня доходів. А друге — те, що відсотки повинна вносити держава через фізособу в банк. У Бразилії це відбувається безпосередньо, через виписку державних облігацій, це не відлякує людей», - пояснив президент «Київміськбуду».

«З Мінрегіоном ми вже працюємо над цим питанням. Зміни розроблено, їх потрібно перенести на папір і винести на голосування», - уточнив І.Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня 2012 року затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. До програми кілька разів вносилися зміни.

За умовами програми, кредити надаються строком до 15 років у гривні, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла в Києві та Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії в 2012 році становив 144,655 млн грн.