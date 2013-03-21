Новгород і Єкатеринбург пропонують «Київміськбуду» будувати стадіони до Чемпіонату світу з футболу

Російські міста Новгород і Єкатеринбург пропонують найбільшому столичному забудовникові, холдинговій компанії «Київміськбуд», взяти участь у будівництві стадіонів до Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер повідомив президент ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір.

За його словами, компанія налагодила відносини з адміністраціями цих російських міст, беручи участь у міжнародному інвестиційному форумі MIPIM 2013 у Каннах (Франція).

«Надійшли пропозиції від двох обласних адміністрацій. Суть полягає в тому, що в Єкатеринбурзі будується стадіон на 80 тис. місць, у Новгороді - на 60 тис. Враховуючи наш досвід будівництва подібних стадіонів, надійшла пропозиція взяти участь у будівництві», - сказав І. Кушнір.

Він додав, що компанію цікавить генеральний підряд, але поки що про конкретні види робіт не йдеться, переговори тривають.

Президент «Київміськбуду» уточнив, що будівництво цих стадіонів ще не почалося.

Довідка УНІАН. Чемпіонат світу з футболу 2018 року - 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальний турнір якого пройде в 2018 році у Росії. Планується, що матчі пройдуть в 11 містах Росії.

Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла в Києві та Київській області.

Компанія виступала генеральним підрядником під час реконструкції НСК «Олімпійський» до чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії в 2012 році становив 144,655 млн грн.