У Бортничах мають намір побудувати за 5,6 млрд грн лінію з утилізації осадів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує у першому півріччі 2013 р. завершити розробку і подати на розгляд уряду проект «Реконструкція споруд очищення стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії з обробки і утилізації осадів Бортницької станції аерації (БСА)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами начальника управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінрегіону Олега Жученка, робота над проектом загальною орієнтовною вартістю 5,6 млрд грн розпочалася у 2012 році. Замовником проекту є «АК «Київводоканал».

Він також повідомив, що технічний стан гребель мулових полів Бортницької станції аерації задовільний, загрози виникнення надзвичайної ситуації немає. Такого висновку дійшли фахівці Українського державного науково-дослідного і проектно-дослідницького інституту «УкрНДІводоканалпроект» за результатами експертизи технічного стану цих гребель.

За словами О.Жученка, з метою підтримки гребель мулових полів у належному технічному стані Київською міською адміністрацією у лютому і березні 2013 року було виконано комплекс робіт зі зміцнення гребель. Для підтримки Бортницької станції аерації в належному технічному стані програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2013 рік передбачено з міського бюджету 19,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, наприкінці лютого 2013 р. фахівці розпочали укріплювати греблі мулових полів Бортницької станції аерації.

27 лютого голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль повідомив, посилаючись на начальника БСА, що цього року фахівці станції виявили 18 розмивів, які з початком інтенсивного танення снігу можуть збільшитися і спричинити прориви на греблях. Враховуючи це, нагадав депутат, Київрада на своєму засіданні 21 лютого виділила з природоохоронного фонду в «авральному порядку» на проведення термінових робіт з усунення цих розмивів, підсипку гребель мулових полів 20 млн грн.

Він також повідомив, що на цей час розпочато розробку проекту реконструкції всієї станції аерації, роботу над яким передбачається завершити на початку осені ц.р. Вартість реконструкції БСА оцінюють у 420-500 млн євро.