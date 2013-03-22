Мінрегіон вирішив не індексувати вартість житла в 2012 році через стабільні ціни

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду в 2012 році не проводитиметься через те, що вартість будівництва значно не збільшилась.

Про це йдеться на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«Враховуючи, що протягом 2012 року вартість будівництва значно не збільшилась, індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2013 року не проводиться», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1024 від 31 серпня 1996 р. з метою щорічного приведення балансової вартості об'єктів існуючого житлового фонду у відповідність з реальною вартістю будівництва житла щорічно проводиться індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду до 15 лютого кожного року за станом на 1 січня відповідно до індексів, які затверджуються Мінрегіоном, Мінекономрозвитку на підставі даних Держстату.

Балансова вартість об'єктів житлового фонду визначається шляхом індексації балансової вартості цих об'єктів залежно від строку введення їх в експлуатацію для визначення змін балансової вартості та зносу житлових будинків.