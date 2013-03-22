«Львівобленерго» готове відключити подачу електроенергії на стадіон «Арена-Львів» з 29 березня 2013 року через борги за спожиту електроенергію, які за станом на 22 березня становили 682 тис. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

Згідно з повідомленням, 20 березня поставка електроенергії вже була призупинена і потім відновлена 21 березня в зв'язку зі зверненням Львівської облдержадміністрації, яка пообіцяла вирішити ситуацію з розрахунками «Арени-Львів» у тижневий термін, повідомляють в енергокомпанії.

«Одночасно «Львівобленерго» офіційно повідомило «Арену-Львів» про припинення енергопостачання з 29 березня 2013 року в разі, якщо оплата за спожиту енергію так і не відбудеться», - йдеться в повідомленні «Львівобленерго».

У компанії нагадали, що електроенергія закуповується централізовано у Державного підприємства «Енергоринок» в обсягах, обумовлених договорами поставки, підписаними зі споживачами. «Згідно з чинним законодавством, кожен споживач повинен розраховуватися за спожиту електроенергію в терміни, прописані в договорі. Заборгованість за спожиту електроенергію негативно відбивається на рівні розрахунків перед «Енергоринком» і ставить під загрозу енергопостачання Львівській області», - відзначають в компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ "Львівобленерго" - монополіст з постачання електроенергії у Львові та Львівській області.

Найбільшими приватними акціонерами компанії є кіпрські Margaroza Commercial Limited і Lex Perfecta Limited, що володіють по 25% акцій обленерго, Zocatini Enterprises Ltd і Miosaria Commercal Ltd, що володіють по 13,4921%, а також Kerelio Commercial Limited володіє 12,19% акцій компанії.

«Арена Львів» - футбольний стадіон, який вміщує майже 35 тис. осіб.