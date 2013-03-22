АМКУ дозволив «Ашан Україна» отримати контроль над київським гіпермаркетом реал,

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компаніям «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» та «Ашан Україна Гіпермаркет» на придбання частки в статутному капіталі компанії «реал, - Гіпермаркет Україна» (усі - Київ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Водночас АМКУ надав дозвіл ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» на опосередковане отримання через ТОВ «реал, - Гіпермаркет Україна» контролю над ТОВ «Реал Пропертіз Україна» (Київ).

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року один з найбільших рітейлерів у світі німецька Metro Group домовилася про продаж своєї мережі гіпермаркетів у Східній Європі, в тому числі двох гіпермаркетів в Україні, французькій групі Auchan за близько 1,1 млрд євро. Планувалося, що в майбутньому гіпермаркети real, - працюватимуть під брендом Auchan.

Довідка УНІАН. ТОВ «реал, - Гіпермаркет Україна» є дочірньою компанією real, - International Holding GmbH, що входить до складу МETRO Group.

Компанія real, - створена у 1992 році в Німеччині. Сьогодні 439 магазинів компанії працюють в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії та Румунії.

В Україні мережа представлена ​​двома гіпермаркетами в Одесі та Києві. Середня торгова площа гіпермаркетів real, - становить близько 8,5 тис. кв. м, асортимент - 35 тис. артикулів.

Компанія «Ашан» була створена в 1961 році Жераром Мюльє в Рубе (Франція). Сьогодні група компаній «Ашан» представлена ​​в 12 країнах світу, включає в себе 1403 гіпер- і супермаркети. Виручка компанії в 2011 році становила 44,4 млрд євро, чистий прибуток - 810 млн євро. Інвестиції Auchan в 2011 році становили 1,6 млрд євро (без урахування витрат на придбання активів).

В Україні компанія працює з 2008 року. На сьогодні мережа включає 8 гіпермаркетів - у Києві (4), Макіївці (Донецька обл.), Кривому Розі, Запоріжжі, селі Сокільники (Львівська обл.).