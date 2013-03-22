Суд зобов'язав мерію Москви повернути кримський санаторій Україні

Севастопольський апеляційний господарський суд визнав недійсним рішення мерії Євпаторії, яке закріплювало санаторій "Першотравневий" за Департаментом майна Москви (Росія), і ухвалив рішення повернути об'єкт Україні.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, цим рішенням суд задовольнив позов наглядового відомства міста Євпаторії.

"Суд визнав обґрунтованими докази прокуратури про відсутність в органу місцевого самоврядування повноважень розпоряджатися спірним майном загальною площею 8,3 тис. кв. м. Рішення про оформлення права власності скасоване, іноземного власника зобов'язали повернути санаторій Фонду майна України", - зазначається у прес-релізі.

Решта подробиць не повідомляється.

Довідка УНІАН. Санаторій "Першотравневий" знаходиться в Євпаторії за 600 метрів від моря і спеціалізується на лікуванні захворювань органів дихання і носоглотки, опорно-рухового апарату і нирок, серцево-судинної і периферичної нервової систем.