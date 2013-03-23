Снігопад у Києві зменшиться не раніше ніж через дві доби - КМДА

Зменшення інтенсивності снігопаду в Києві слід чекати не раніше, ніж у найближчі дві доби, водночас температура повітря знизиться до 12 градусів морозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.

За його словами, починаючи 22 березня, в Києві протягом 16 годин випало близько 55 мм опадів, внаслідок чого товщина сніжного покриву складає 50 см і в найближчі дві доби очікується випадання ще 14 мм.

"Тобто, в Києві випаде близько 65 мм опадів при місячній нормі 47", - сказав О.Мазурчак.

Він також зазначив, що на даний момент на Лівобережжі столиці розчищено практично всі основні проїзди. Разом з тим є проблеми з снігозбиранням у Голосіївському, Шевченківському і Святошинському районах. Найпроблемніші ділянки – вул. Заболотного, Кільцева дорога, проспект Перемоги і вул. Теліги.

О.Мазурчак сказав, що "Київавтодор" почав основну роботу з розчищення доріг о 00.30 ночі на суботу, оскільки раніше техніка, яка була задіяна в розчищенні доріг, не могла проїхати по дорогам міста через пробки.

За словами О.Мазурчака, ситуація була ускладнена і тим, що незважаючи на заборону на в'їзд в межі міста, на дорогах столиці вже перебували великовантажні хури, які утворили затори. На сьогодні хури було відтягнуто за допомогою БТР і тягачів, але 120 з них залишаються на узбіччях доріг, що також утрудняє розчищення.

Водночас О.Мазурчак повідомив, що на під'їздах в Києві скупчилася велика кількість великовантажного транспорту. Для їх водіїв організовано підвезення гарячого харчування.

Заступник голови КМДА також зазначив, що в столиці звернень з обмороженнями до лікарень не було, але медики готові до надання такої допомоги.

У цілому О.Мазурчак підкреслив, що з 13 регіонів країни, в яких наперед було оголошено про погіршення погодних умов, найгірша ситуація склалася в Києві та Київській області.

"Що буде такий великий снігопад, розрахувати ніхто не міг", - сказав він.

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