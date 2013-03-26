«Київенерго» переведе жителів трьох районів столиці на прямі договори

Публічне акціонерне товариство «Київенерго», що входить до найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК, з 1 квітня розширить дію пілотного проекту з надання комунальних послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання кінцевому споживачу, який розпочатого в 2011 році, підключивши до проекту будинки трьох житлових масивів столиці - Троєщини, Подолу і Голосєєво. Про це УНІАН повідомили у Дирекції комунікацій «Київенерго».

Зокрема з 1 квітня «Київенерго» почне укладати прямі договори з жителями 5 житлових будинків на Троєщині, а в квітні – травні ще 47 будинків на Троєщині та Подолі. До сфери дії пілотного проекту потраплять житлові будинки на вул. Каштановій, 13-А, проспекті Маяковського, 59-А, вул. Бальзака, 48-А, вул. Почайнінській 64 і вул. Костянтинівській, 61. Потім, «Київенерго» приступить до укладення договорів з жителями двох житлових будинків по вулиці Трутенка в Голосєєво.

Згідно з корпоративними планами, впродовж наступних трьох років «Київенерго» може перейти на прямі договори з половиною жителів Києва.

«Необхідними умовами для переходу на прямі договори залишаються наявність загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії та гарячої води; належного технічного стану внутрішньобудинкових мереж; врегулювання питання про реструктуризацію заборгованості за теплову енергію, спожиту до моменту укладення прямих договорів з жителями», - йдеться в повідомленні «Київенерго».

У «Київенерго» також нагадали, що на сьогодні виконавцями послуг з центрального опалення і гарячого водопостачання в Києві в більшості будинків є їх балансоутримувачі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу холдингу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.