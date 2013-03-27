Мазурчак попереджає: У Києві "машини плаватимуть по дахи"

Олександр Мазурчак, який подав у віставку з посади першого заступника голови КМДА, вважає, що голова міськдержадміністрації Олександр Попов не повинен разом з ним нести відповідальність за недоліки, через які ускладнився процес ліквідації наслідків негоди у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Мазурчак сказав в інтерв‘ю журналістам, коментуючи відповідне запитання.

«Ні. Вважаю, що ні. І більше того, скажу, що Київ має на сьогодні найкраще підготовленого керівника міста. І на сьогодні я не бачу взагалі, і серед тих, хто буде балотуватися на цю посаду, ні одного спеціаліста, який би міг стати на його рівень з його рівнем підготовки», - сказав О.Мазурчак.

«Він вже включився у процес після того, як сталася ситуація. І фактично сам очолив штаб по її ліквідації. А питання попередження є в компетенції комісії, яку я очолював, і тому мною було прийнято таке рішення», - зауважив він.

При цьому О.Мазурчак повідомив, що, незважаючи на те, що подав у відставку, підготує і вже сьогодні надасть повністю план заходів з мінімізації наслідків можливої повені. «І я постараюся, щоб вони були виконані», - наголосив О.Мазурчак.

За його словами, у столиці перевірено усі зливові системи, вони прочищені й готові до роботи. «Але все залежатиме від того, як танутиме сніг. Все буде залежати від погодних умов. Якщо будуть перепади такі, що сніг розтопився і замерз, то ці прийомники льодом можуть покритися. Тому дуже важливо розуміння всіх моментів. Люди повинні розуміти, що це - стихійне явище, яке буває один раз на 100 років. Їм треба відмовитися від поїздок на приватному транспорті і дати можливість розчистити зливоприйомники від льоду. Якщо цього не буде, то будуть дуже великі проблеми, машини будуть плавати по свої дахи. І потім будуть знову казати, що влада не змогла зробити…», - зазначив О.Мазурчак.

Як сказав О.Мазурчак, існує карта проблемних місць міської каналізації, їх у Києві 90, де можуть бути проблеми, і саме з них слід у першу чергу вивозити сніг.

Також він пропонує вивозити сніг з місць великих транспортних потоків, з центру міста.