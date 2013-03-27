Азаров вимагає максимально підготуватися до танення снігу - є загроза великої повені

Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від усіх відомств забезпечити належну підготовку до танення снігу після стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Сьогодні очевидно, що стихія, яка принесла небачену масу снігу, висуває особливі вимоги до підготовки до повені. Сніг скоро почне танути. Це - загроза великої повені і можливого затоплення населених пунктів. І цю загрозу необхідно завчасно мінімізувати. Тому вимагаю, щоб урядовий оперативний штаб під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула та регіональні оперативні штаби продовжили роботу щодо остаточного проходу весняної води", - сказав М.Азаров.

За його словами, роботу штабів треба зосередити на двох речах: максимально вивезти сніг із населених пунктів у безпечні місця та підготувати до негайного впровадження в потрібний момент заходів захисту населених пунктів від затоплення, тобто, сконцентрувати у небезпечних місцях матеріали для створення водозахисних бар'єрів, зробити запаси продовольства і медикаментів, підготувати рятувальну й аварійну техніку і пальне для роботи в умовах затоплення, забезпечити, із запасом, життєдіяльність лікарень.

М.Азаров наголосив, що якщо потрібно, слід заздалегідь наблизити до районів ризику сили і засоби з тих регіонів, яким затоплення не загрожує.

"Тому сьогодні першим питанням порядку денного уряд розгляне доповідь голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (Михайла) Болотського щодо стану справ з підготовкою до повені. Насамперед ми маємо почути чіткі відповіді: як виконуються доручення Президента України, який недавно присвятив цій проблемі спеціальну нараду; як виконуються доручення уряду. Нагадаю, що протягом останнього місяця уряд щотижня розглядав інформацію Держслужби з надзвичайних ситуацій про те, як відбувається підготовка до повені. Але сьогодні треба визначитись, які додаткові заходи необхідно вжити в ситуації, яка склалась. Рахунок іде на години. Повінь ми повинні зустріти з готовими регламентами дій усіх служб, адекватними реальній ситуації", - наголосив М.Азаров.

Голова уряду зазначив, що водозливи і дренажні системи до 5 квітня мають бути повністю очищені від усього, що може заважати сходу води, а місця, які може підтопити вода, – максимально захищені.

Міненерговугілля, Мінрегіон, Держводагентство повинні забезпечити безперебійну роботу аварійно-захисних комплексів та експлуатаційну надійність гідротехнічних споруд і насосних станцій.

"Я вимагаю граничної відповідальності та вимогливості керівників у цих питаннях. Але не у всіх поки що це бачу", - наголосив М.Азаров.