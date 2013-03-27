У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку Попова

Народний депутат України Сергій Міщенко (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді України проект постанови про відставку голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Міщенка, на переконання депутата, «колапс у Києві спричинила не погода, а нинішня влада Партії регіонів, яка «керує» столицею».

С.Міщенко зазначив, що бездіяльність КМДА – це «злочин перед громадою Києва». «Тому я зареєстрував проект постанови, у якій Верховна Рада вимагає від Президента України відправити у відставку голову Київської міської адміністрації О.Попова», - відзначає він.

За словами С.Міщенка, «крім розбитих доріг, цілодобових пробок на вулицях, відсутності найнеобхідніших продуктів харчування в цілих районах Києва» найгіршим є те, що прогулянки по вулицях центральної частини Києва «стали небезпечними для життя через падіння бурульок на голову, або роботу снігоочисної техніки».

С.Міщенко зазначив, що київська влада виявилась повністю не готовою до зими 2013 року, і «апогеєм безвідповідальності та безпорадності КМДА» стали снігові заметілі 22-23 березня.

«Був досвід снігопадів у грудні 2012 року, але він нічого не навчив. Влада ще за тиждень отримала попередження від синоптиків про надзвичайні погодні умови. Все, що вони зробили, – звернулись через Інтернет до водіїв з проханням обмежити використання приватного транспорту. Більше не було зроблено абсолютно нічого», - сказав С.Міщенко.

За його словами, оперативний штаб з надзвичайної ситуації був відкритий у столиці тільки через добу після того, як розпочалася негода.

«Діяльність штабу звелась до звільнення чиновників, а Київ самотужки продовжує боротися з наслідками негоди. Вже почались паводки, а О.Попов далі шукає винних і нічого не робиться, щоб запобігти новому стихійному лихові в Києві, можливо ще страшнішому, ніж снігопад», - наголосив С.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.

26 березня голова КМДА О.Попов прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного, який мав відреагувати на негоду вчасно, тобто до ситуації, яка виникла 22-23 березня.

Також голова КМДА наказав підготувати відповідні документи та подати їх в Київраду щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.