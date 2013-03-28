Про будь-які прояви підтоплень кияни можуть повідомляти за телефоном 15-51

Попередити підтоплення доріг, тротуарів, прибудинкових територій, підвалів, підземних переходів тощо можуть допомогти кияни, які проявлять пильність та повідомлять відповідні служби про місця скупчення талої води. Про це йшлося на робочій нараді під головуванням глави Київської держміськадміністрації Олександра Попова, повідомляє прес-служба КМДА.

Так, голова КМДА доручив усім службам та керівникам районів провести роботу з населенням щодо оперативного інформування міської влади про проблемні місця, які виникають у зв’язку з різким таненням снігу. Особливо налагодити тісний контакт з киянами, які проживають на територіях із підвищеним ризиком підтоплення.

Про будь-які прояви підтоплень киян просять повідомляти на номер Контактного центру міста: 15-51. Оператори Контакт-центру негайно сповістять про це відповідні служби, які виїдуть на місце та здійснять необхідні заходи, аби попередити затоплення територій, говориться в повідомленні прес-служби.