У Харкові до Євробаскету-2015 держава побудує базу за 40 млн грн

У Харкові, у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, держава побудує сучасну тренувальну базу за 40 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

“У рамках підготовки до Євробакскету-2015 у Харкові за рахунок коштів державного бюджету побудують тренувальну базу. Це сучасний комплекс, кілька залів, який після проведення Євробаскету стане основою ДЮСШ вже нового європейського типу”, - сказав він.

“Цей проект побудують повністю за державні кошти — це понад 40 млн грн”, - додав він.

За його словами, до Євробаскету-2015 у Харкові також побудують нову мультифункціональну арену, на якій можна буде проводити як спортивні змагання, так і виставки та концерти.

Він зауважив, що ця арена буде побудована на базі приватно-державного партнерства.

“Те, що стосується мультифункціональної арени — буде класичний приклад державно-приватного партнерства. Приватний інвестор внесе 25% коштів, 75% - докредитують державні банки. Інвестор повертає тіло кредиту протягом п’яти років, держава гасить відсотки”, - сказав О.Вілкул.

За його словами, місткість арени на спортивних заходах становитиме 6 тис. глядачів, на концертних та виставкових заходах — понад 7 тис. глядачів.

За даними прес-служби Харківської ОДА, багатофункціональна спортивна арена буде збудована за адресою просп. Маршала Жукова, 2-б. Вартість будівництва — 280 млн грн.

Генпідрядник — ТОВ “Спецбудмонтаж-Україна”.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

У березні Кабінет Міністрів України визначив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Кошти зокрема виділять на проектування та реконструкцію будівлі Палацу спорту в Києві, універсально-видовищного спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську, а також проектування та будівництво тренувальних баз у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях.

Планується, що на будівництво 6 спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові для проведення в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу приватними інвесторами буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

Державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн.