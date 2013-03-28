Кияни задекларували 114 млн грн доходів від здачі в оренду нерухомості

Станом на 28 березня 829 жителів Києва задекларували 113,7 млн грн доходів, одержаних від здачі в оренду нерухомого майна у 2012 році, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Обсяг обов'язкового до сплати податку становить 17,3 млн грн. Причому податок на доходи фізичних осіб необхідно сплатити не пізніше 1 серпня 2013 року.

Столичні податківці нагадали, що факт здачі майна в оренду є обов'язковим критерієм подачі декларації, а сама кампанія з декларування доходів триватиме до 1 травня.

У ДПС Києва також повідомили, що на сьогодні кияни подали 8 475 декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши доходи в сумі 1,547 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні йде кампанія з декларування доходів фізичних осіб, яка триватиме до 1 травня 2013 року. На час проведення кампанії з декларування доходів всі підрозділи податкової служби, відповідальні за її проведення, працюють у посиленому режимі, щоб кожний платник податків зміг подати декларацію і одержати необхідну консультацію у зручний для нього час.

Крім того, декларації можна подавати в електронному вигляді, заздалегідь одержавши в Акредитованому центрі сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України електронний ключ цифрового підпису і програмне забезпечення до нього. Цифровий ключ видається безкоштовно.

Нагадаємо також, що на 1 липня 2012 року 624,6 тис. громадян України подали в органи ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.