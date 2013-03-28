Підприємства Києва задекларували понад 285 тис. кв м житла, що підлягає оподаткуванню

Підприємства Києва, які є юридичними особами – платниками податку на житлову нерухомість, відмінну від земельної ділянки, задекларували загалом 285,4 тис. квадратних метрів, що підлягають оподаткуванню. Про це УНІАН повідомили в Державній податковій службі Києва.

Сума податку, обов'язкового до сплати, становить 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні запроваджено податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, який сплачують фізичні і юридичні особи, зокрема нерезиденти – власники житлової нерухомості.

Юридичні особи сплачують податок на нерухомість авансовими платежами щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Ставка податку для квартир площею від 120 кв м до 240 кв м, а також будинків площею не більше 500 кв м становить 1% від мінімальної заробітної плати (1147 грн на 1 січня 2013 року). Для квартир і будинків більшою площею ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати.