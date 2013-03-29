У «Київводоканалі» запевняють, що готові до роботи в умовах ймовірних паводків

Виробничі потужності компанії «Київводоканал» готові до роботи в умовах ймовірних весняних паводків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях проведено низку заходів з підготовки до ймовірних паводкових явищ.

Наразі контроль рівня води ведеться в посиленому режимі, а на склади реагентів завезено місячну норму коагулянту та флокулянту, поінформували в прес-службі.

Крім того, на випадок критичного підняття рівня води в річці Дніпро та унеможливлення забору води з цього джерела, було розконсервовано плавучу насосну станцію «Роса-300», призначену для перекачування води з р. Десна на Дніпровську станцію водопідготовки, та проведено підготовчі роботи для її запуску в експлуатацію в разі необхідності, наголосили у «Київводоканалі».

Як повідомляють спеціалісти «Київводоканалу», на цей час всі показники кількості та якості як Дніпровської, так і Деснянської води в нормі.

Результати хіміко-бактеріологічних досліджень, що проводяться лабораторіями станцій водопідготовки, а також багаторічний досвід працівників департаменту експлуатації водопровідного господарства, які щороку особливо уважно пильнують динаміку поверхневих джерел саме в період танення снігу, наразі не дають підґрунтя для очікування аномальних повеней, зазначили в прес-службі.

За словами спеціалістів «Київводоканалу», небувалі снігопади, що відбувалися минулими вихідними в столиці, істотно не впливатимуть на підняття водного рівня безпосередньо в річках Дніпро та Десна, адже переважна частина талої води вбереться ґрунтами, низький ступінь промерзання яких на цей час не створить для цього перешкод.

Водночас фахівці зазначають, що найвідчутнішим танення снігу буде на вулицях міста, адже захаращення зливової каналізації, що знаходиться в сфері управління КК «Київавтодор», унеможливлює оптимальний прийом такої кількості осадів та призводить до переповнення зливостоків, наголошується в повідомленні.

«Київводоканал» зауважує, що на сьогодні всі об’єкти Товариства, зокрема обидві станції водопідготовки та Бортницька станція аерації, працюють в штатному режимі.

До того ж у «Київводоканалі» нагадали, що паводок – значне підвищення водності річки в межах річного циклу, що виникає нерегулярно. Утворюється під час сильних дощів чи відлиги. Повінь – значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі, спричинене інтенсивними зливами, весняним таненням снігу, вітровим нагоном води.

«Масштабна повінь можлива в Києві лише за умови збігу повеневих вершин на річках Дніпро, Десна та Прип’ять, як це відбувалось в 1931 та 1970 роках. На сьогодні сток всіх цих річок зарегульовано, що дає можливість керувати ходом повені в разі її виникнення», - зазначили в прес-службі "Київводоканалу".

Читайте також:

Мазурчак попереджає: в Києві "машини будуть плавати по дахи"