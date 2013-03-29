Столична податкова з початку року виявила 85 випадків тіньової оренди квартир

Державна податкова служба України (ДПСУ) у Києві з початку поточного року виявила 85 випадків тіньової оренди квартир, повідомили УНІАН у ДПС Києва.

Обсяг податкових донарахувань становив 215 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня ц.р. 829 жителів Києва задекларували 113,7 млн грн доходів, одержаних від здачі в оренду нерухомого майна у 2012 році. Обсяг обов'язкового до сплати податку становить 17,3 млн грн.

Столичні податківці нагадали, що факт здачі майна в оренду є обов'язковим критерієм подання декларації, а сама кампанія з декларування доходів триватиме до 1 травня.