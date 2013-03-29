Попов призначив Рюмшина головою Управління з питань надзвичайних ситуацій
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов призначив Сергія Рюмшина головою Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськадміністрації.
Як повідомлялося, С.Рюмшин з листопада 2010 року до лютого 2013 року працював головою Святошинської районної у місті Києві адміністрації.
Президент Віктор Янукович 4 лютого звільнив С.Рюмшина з посади голови Святошинської РДА в Києві за поданням О.Попова.
Тоді голова КМДА подав до Адміністрації Президента подання про звільнення керівників Голосіївської, Святошинської і Подільської районних адміністрацій через погану організацію робіт щодо боротьби з ожеледицею.