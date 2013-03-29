Заборгованість населення за комунальні послуги зросла до 13,5 млрд грн

Заборгованість населення з оплати за комунальні послуги зросла порівняно з січнем на 1% і на кінець лютого становила 13,5 млрд грн за середнього терміну заборгованості – 2,9 місяців. Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Водночас у січні-лютому було підписано 6 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 19,4 млн грн, причому сума внесених платежів із урахуванням довгострокових договорів становила 13,6 млн грн. Загалом по Україні з 2003 року підписано 3,1 млн таких договорів на суму 2,8 млрд грн. Сума платежів за ними становила 1,9 мдрд грн.

Крім того, у січні-лютому 2013 року населення України сплатило комунальні послуги обсягом 8,6 млрд грн, що становить 90,8% нарахованих за цей період сум.

«У регіональному розрізі найвищий рівень оплати послуг ЖКГ був зафіксований у Закарпатській, Львівській та Сумській областях (107-99,5%), найнижчий – у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях (81,6–86,0%)», - повідомляє Держстат.

За даними служби, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року зросли на 9,7% - до 637,5 грн з урахуванням середнього показника спожитої електроенергії на рівні 150 кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2013 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 27,7 млн грн, що на 8,5 млн грн (на 23,5%) менше, ніж у січні-лютому 2012 року. Субсидії були призначені 165,1 тис. сімей (92,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями).

Із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 24,3 млн грн, у сільській – 3,4 млн грн.