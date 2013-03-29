Україна впроваджуватиме екологічно чисті технології на очисних спорудах - Азаров

Будапешт. Україна впроваджуватиме екологічно чисті технології в роботі очисних споруд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Микола Азаров журналістам у Будапешті після відвідання очисних споруд компанії "Веорг", які працюють за екологічно чистими біотехнологіями, розрахованими на невеликі населені пункти. Будівництво такої станції коштує близько 3 млн євро.

"Такий досвід застосуємо в невеликих містах, ми його поширюватимемо. Найголовніше, що ми вже в нашій країні маємо такі станції. Я особисто заїхав, подивився й переконався, що тут ми теж уже не відстаємо", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в Україні подібна станція працює недалеко від Севастополя, а всього в Україні п'ять таких станцій.

"Ми таку технологію впроваджуватимемо й далі. Бортничі (Бортницька станція аерації - УНІАН) для нас це головний біль, скажу прямо", - зазначив М.Азаров. Водночас він підкреслив, що уряд реалізує програму реконструкції станції, але її реалізацію гальмує брак коштів.

Нагадаємо, що наразі розпочато розробку проекту реконструкції Бортницької станції аерації, роботу над яким передбачається завершити на початку осені ц.р. Вартість реконструкції БСА оцінюють у 420-500 млн євро.