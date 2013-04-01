«Спільна справа» хоче викликати Попова на «громадський самосуд»

Представники громадянського руху «Спільна справа» заявляють, що викличуть голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова на «громадський самосуд», який відбудеться 2-го квітня о 10:00 під Верховною Радою України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Спільної справи», відповідну «повістку» буде офіційно передано до КМДА у понеділок представниками громадянського рух.

«У повістці Попова інформують про те, що він звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість), а саме - неналежне виконання своїх обов'язків, яке призвело до особливо тяжких наслідків - збитків для киян та навіть людських жертв», - зазначається у заяві.

Активісти наголошують, що «не забезпечивши належну ліквідацію наслідків негоди, яка спіткала Київ минулого тижня, О.Попов є винним у ненаданні своєчасної медичної допомоги десяткам людей, які її потребували і які померли, оскільки автомобілі «швидкої» не могли вчасно прибути на виклики».

«Ми зараз з’ясовуємо, скільки реально людей загинуло через злочинну недбалість Попова. Також буде встановлено, скільки людей позбавлено життя минулого року через падіння бурульок та інші наслідки профнепридатності цього ерзац-голови КМДА», - заявив координатор ГР «Спільна Справа» Олександр Данилюк.

За його словами, «після такого чесні офіцери стріляються».

«Але в колишнього співробітника КДБ Попова немає найменшого уявлення, що таке офіцерська честь. Тому його буде судити громада, як єдиний легітимний на сьогодні в Україні суд», - підкреслив О.Данилюк.