Вартість житла на первинному ринку Києва в березні знизилася на 0,9%

Середня вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва в березні 2013 року порівняно з лютим знизилася на 0,88% - до 13 341 грн/кв м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема в березні вартість житла економ-класу знизилася на 0,2%, до 9963 грн/кв м, бізнес-класу - знизилася на 0,37%, до 15 184 грн/кв м, преміум-класу - зросла на 0,23%, до 21 450 грн/кв м.

За даними порталу, за рік (з березня 2012 р.) ціни на квартири в новобудовах Києва зросли на 1,5%.

У березні до продажу пропонувалися квартири 64 операторами в 135 об'єктах. Пропозиція квартир у березні в загальній площі і грошовому виразі на ринку новобудов Києва зросла на 1,7% і на 2,47% відповідно проти лютого 2013 року.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 60%. Новобудови бізнес-класу становлять 27% від загальної кількості, преміум-класу - 13%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, бізнес-класу зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснює ІАП «Столична нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної нерухомості», середня вартість житла на первинному ринку Києва в лютому 2013 року знизилася на 0,07% у порівнянні з січнем 2013 року - до 13 459 грн/кв м.

За оцінками консалтингової компанії SV Development, на первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир (у недобудованих будинках) в лютому 2013 року в порівнянні з січнем зросла на 0,46% (8 дол.) - до 1 740 дол./кв м.