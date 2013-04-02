Будівельна компанія «Під ключ» просить владу зупинити рейдерське захоплення житлового будинку

Столична будівельна компанія «Під ключ» звернулася до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з проханням зупинити рейдерське захоплення побудованого нею житлового комплексу. Про це заявив на прес-конференції в УНІАН директор ПП «Під ключ» Павло Василевський.

«Із 2007 року ми вели будівництво житлового об'єкту по вулиці Щербакова в Києві. На завершальному етапі будівництва - у серпні 2010 року - виявили, що один із субпідрядників - компанія «Центренергобуд» - завищила вартість виконаних робіт на 18 млн грн. Після цього наші договірні відносини перейшли в судові тяганини», - сказав П.Василевський.

За його словами, в результаті позову проти компанії «Під ключ» порушено справу про банкрутство, а також порушено дві кримінальні справи - як проти забудовника, так і проти «Центренергобуду».

П.Василевський зазначив, що, незважаючи на проблеми, забудовник не відмовляється від узятих зобов'язань і вже до липня цього року планує почати заселення житлового комплексу.

Юрист Денис Ципін заявив на прес-конференції, що це питання має бути вирішене органами влади, які також несуть відповідальність за ситуацію, що склалася.

«В Україні ухвалено достатньо багато законів про протидію рейдерським захопленням, але насправді вони продовжувалися й продовжуватимуться, доки держава не поставить крапку в питанні незаконності дій державних служб, які покликані захищати права інвесторів», - підкреслив юрист.

Довідка УНІАН. Приватна компанія «Під ключ» займається будівництвом багатоповерхових житлових комплексів і працює на ринку близько 10 років.