Держфонд сприяння молодіжному будівництву запустить єдиний держреєстр черговиків на житло

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву до жовтня 2013 року планує запустити Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін журналістам у вівторок.

За його словами, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул доручив завершити формування держреєстру до жовтня.

«Ми розуміємо, що реєстр - це, з одного боку, технологічна частина, а з іншого боку - інформаційна. У мене немає сумнівів у тому, що терміни, озвучені віце-прем'єром у частині формування технологічної складової, буде завершено до жовтня. І паралельно вестиметься наповнення бази реєстру», - сказав Л.Рисухін.

Він додав, що наповнення реєстру може зайняти тривалий час, оскільки дуже багато що залежить від органів місцевого самоврядування, які ведуть свої квартирні обліки.

За даними фонду, в Україні налічується близько 2900 органів, які ведуть квартирний облік. Завдання реєстру - звести всю базу даних в одному місці.

За даними Держстату, на 1 січня 2012 року, в Україні на квартирному обліку перебувало 1,170 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в першому кварталі 2013 року планував запустити Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабміну №271 від 5 квітня 2012 р., Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повинно сформувати Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, до 1 січня 2013 року. Терміни формування реєстру подовжили з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року.